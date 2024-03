Zoë Kravitz homenajeó (y criticó cariñosamente) a su padre Lenny Kravitz en la ceremonia donde recibió su estrella del Paseo de la Fama

“Pero no por las razones que algunos podrían pensar”, explicó. “Lo que es genial de ti no es lo que la gente cree que es genial de ti. Tu genialidad no viene de tus gafas de sol, tus pantalones de cuero o tus camisas de punto. Viene de tu verdadero amor por la vida”.

La única hija del cantante de “Are You Gonna Go My Way” dijo que toda su vida, cuando la gente le pregunta cómo es tener un “padre tan cool”, ella responde: “impresionante”.

“He visto cómo te presentas, cómo cuidas de la gente a la que quieres, he visto tu increíble dedicación al arte, pero sobre todo he visto tus camisetas”, dijo entre risas. “Según mi padre, si no deja al descubierto tus pezones, no es una camiseta”.

“Hemos pasado por muchas cosas. Hemos visto muchas cosas. He visto muchas cosas. Te he visto cambiar de las maneras más hermosas, he visto la forma en que has permanecido igual de las maneras más importantes”, dijo la Kravitz más joven, antes de que sus comentarios adquirieran un tono más humorístico.

