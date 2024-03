Encuentran muerto a informante de Boeing con una aparente herida de bala “autoinfligida”

“Como gerente de calidad en Boeing, eres la última línea de defensa antes de que un defecto llegue al público a bordo”, dijo Barnett a The New York Times. “Y todavía no he visto un avión que salga de Charleston al que pondría mi nombre diciendo que es seguro y está en condiciones de volar”.

Una declaración de la policía de Charleston indicó que el departamento estaba consciente de que el caso había generado atención internacional. En ese sentido señaló que “es nuestra prioridad garantizar que la investigación no esté influenciada por especulaciones sino que esté dirigida por hechos y pruebas. Dada la naturaleza sensible de la investigación, no podemos participar en entrevistas con los medios en este momento. Esta postura no es exclusiva de este caso, sino que es un procedimiento estándar al que nos adherimos para preservar la integridad de las investigaciones activas”.

