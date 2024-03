“Después no se quejen de las acciones que vamos a tener que hacer”: la advertencia del presidente Luis Abinader por crisis en Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana informó este lunes en un comunicado que no asistió a la reunión convocada por la Comunidad del Caribe (Caricom) para tratar la crisis del vecino país, porque “consideró no conveniente su participación”. La cancillería no detalló por qué lo habían determinado así.

