“Mi vestido está roto”: Emma Stone tuvo que lidiar con su vestuario al recoger el Oscar a Mejor actriz

En una entrevista con Jimmy Kimmel, la actriz Jenny Slate habló de un momento similar cuando se unió a sus compañeros de reparto de “Everything Everywhere All at Once” en el escenario de los Oscar en 2023, diciendo que “se tambaleó” en el escenario para evitar que alguien notara una costura rota en su vestido Thom Browne. Y quizás el episodio más infame fue el de Jennifer Lawrence quien estaba en el escenario con Stone esta noche (como una de las exganadoras del Oscar a Mejor Actriz que presentaron a las nominadas de este año), tropezó al aceptar su Oscar a Mejor Actriz en 2013 debido al dobladillo de su vestido Dior Haute Couture que caía.

Stone no es la única celebridad ilustre que ha sufrido percances de moda en los Oscar: en una entrevista de 2022 con Harper’s Bazaar, Charlize Theron contó que las costuras traseras fruncidas del vestido Vera Wang que usó en los Oscar de 2000 se rompieron mientras tomaba asiento. “Cuando me levanté para la primera ovación de pie, sentí como una brisa fresca subiendo por mi trasero”, dijo. “Y me di cuenta de que todo mi trasero estaba al aire”.

En la categoría de Mejor Actriz de este año, compitió contra Lily Gladstone de “Killers of the Flower Moon”, Annette Bening de “Nyad”, Carey Mulligan de “Maestro” y Sandra Hüller de “Anatomy of a Fall”.

