EE.UU. entregará US$ 300 millones a la misión multinacional de seguridad en Haití

“Hoy anuncio que el Departamento de Defensa de Estados Unidos duplica su apoyo aprobado para la misión, de US$ 100 a US$ 200 millones. Y eso eleva el apoyo total de Estados Unidos a US$ 300 millones para este esfuerzo”, declaró Blinken al final de una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Kingston, la capital de Jamaica.

