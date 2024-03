Guerra entre Israel y Hamas en vivo: noticias, liberación de rehenes y más

TOPSHOT — Los palestinos se van con algunos artículos rescatados de los escombros de un edificio residencial atacado durante un ataque aéreo israelí nocturno en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 9 de marzo de 2023, en medio de continuas batallas entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. (Foto de SAID KHATIB/AFP) (Foto de SAID KHATIB/AFP vía Getty Images) (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

