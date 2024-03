Muchas mujeres temen por su seguridad cuando corren solas. Así se preparan

“Riley aparentemente hizo todo bien; corrió mientras salía el sol, le dijo a la gente adónde iba e incluso estaba cerca del campus de su universidad, pero aún así no fue suficiente. Esto me ha demostrado una vez más que, aunque mis precauciones son esenciales, no pueden ser suficientes”, afirma.

“Escucho mi música exclusivamente en altavoz. Aunque muchos pueden considerar esto desagradable, me hace sentir más segura”, afirma. “No tener nada en los oídos me permite ser más consciente de lo que me rodea y alerta a las personas de que me acerco por detrás o alrededor de ellas”.

“Prefiero correr temprano en la mañana porque la ciudad es tranquila y me encanta ver el amanecer. Sin embargo, en estos últimos días, definitivamente me he vuelto aún más consciente de lo que me rodea cuando he estado allí”, dice.

“Es difícil relajarse cuando siempre estás mirando por encima del hombro”, dice. “Si veo que un tipo viene hacia mí, me aseguro de que el spray de pimienta esté listo. Y cuando me pasa, me doy la vuelta para asegurarme de que sigue su camino y no se ha dado vuelta para seguirme”.

