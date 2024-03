Trump gana en grande, Biden domina y Haley guarda silencio: ocho conclusiones de este supermartes

A Buckhout no le ha venido mal disponer de recursos personales: había prestado US$ 1 millón a su campaña al cierre del periodo de información previo a las primarias, el 14 de febrero, cuando terminó con unos US$ 315.000 en el banco. Aun así, será una carrera muy reñida en noviembre, en un distrito en el que el presidente Joe Biden habría ganado por menos de 2 puntos con las líneas actuales.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.