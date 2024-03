ANÁLISIS | El supermartes puede subrayar la transformación del Partido Republicano por parte de Trump

Dado el nivel de dominio que Trump mostró en las primarias de este año tanto entre los votantes como entre los funcionarios electos, no hay razón para suponer que incluso si pierde una elección general no volvería a intentar la nominación del Partido Republicano en 2028, cuando sería aproximadamente la misma edad que tiene ahora Biden. Pero independientemente de que Trump recupere o no la Casa Blanca este año, y haga lo que haga a continuación si no lo hace, parece seguro que su sombra envolverá al Partido Republicano durante años.

Mientras Trump se acerca a un posible golpe de gracia este martes, la pregunta sin respuesta más importante es qué harán Haley y sus votantes en noviembre. Las primarias demostraron que su coalición no es lo suficientemente grande como para negarle a Trump la candidatura. Pero es más que suficiente para negarle una victoria en las elecciones generales. En Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur, cuatro quintas partes constantes de los votantes de Haley dijeron que no creen que Trump sea apto para ocupar el cargo de presidente si es declarado culpable de un delito, según las encuestas de entrada y salida. En las encuestas de AP/NORC VoteCast, dos tercios de los votantes de Haley en Iowa, tres cuartos en New Hampshire y alrededor de tres quintos en Carolina del Sur dijeron que no votarían por Trump en una elección general.

