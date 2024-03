“Quiero bajarme del avión”: los pasajeros que se niegan a volar en el 737 Max de Boeing

“Antes de esto nunca supe acerca de los modelos de avión, pero aprendí a ver el modelo al comprar un boleto. Tengo amigos que me preguntan cómo pueden cambiar de vuelo o descubrir cómo evitar volar en este. He aprendido mucho y no quiero que esto le pase a nadie más”.

Grimes es una autoproclamada “avgeek” o fanática de la aviación, y no es la única que sigue de cerca la industria y tiene reservas. Elliot Sharod, quien dice que tomó 78 vuelos el año pasado, está indeciso. “No me negaría exactamente a volarlo, pero lo ideal sería volar un Airbus si tuviera la opción”, dijo. Un ex periodista de aviación, que deseaba permanecer en el anonimato por motivos profesionales, dice que perdieron la confianza después del segundo accidente.

“Vi eso y pensé que [Boeing] era una organización que anteponía las ganancias a las personas, y pensé: ‘Eso no es para mí’. No me veo pilotando uno en el futuro cercano”, dijo.

“No importa qué modelo, no quiero volarlos”. Para ella, “el incidente de Alaska fue una confirmación más de que Boeing todavía no está siendo minucioso y no soluciona sus problemas”. Estacio, que trabaja en marketing y vive en Florida, ahora comprueba el tipo de avión antes de reservar cualquier vuelo. Ha realizado dos viajes desde enero.

