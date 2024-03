ANÁLISIS | La “espiritualidad subversiva” de Bob Marley sigue siendo ignorada

John Blake es autor de “More Than I Imagined: What a Black Man Discovered About the White Mother He Never Knew”.

A ese tipo de inmortalidad, por supuesto, no se refería Marley. Aludía a un legado “siempre vivo”. Es la fe de un niño abandonado de los barrios bajos de Jamacia que conoció la penuria y el abandono, pero aseguró a sus oyentes en su clásico “Three Little Birds”: “Don’t worry about a thing, ‘Cause every little thing is gonna be alright” (“No te preocupes por nada, porque todo saldrá bien”).

“Mi padre era blanco y mi madre negra. Me llaman mestizo o lo que sea. Pero yo no me inclino ni del lado de los negros ni del de los blancos. Yo caigo del lado de Dios, el que me creó y me hizo provenir del Negro y del Blanco”.

“Dios me envió a la tierra. Me envió a hacer algo, y nadie puede detenerme”, dijo una vez. “Si Dios quiere detenerme, entonces yo me detengo. El hombre nunca puede”.

“Su práctica espiritual fue absolutamente una parte crucial de su vida”, dice Goldman, autor de “The Book of Exodus: The Making and Meaning of Bob Marley and the Wailers’ Album of the Century”.

MacNeil encontró un nuevo significado al adagio de Marley: “Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción”. Empezó a dirigir estudios bíblicos en su iglesia y terminó un máster en teología. También se convirtió en músico y autor de un libro, “The Bible and Bob Marley: Half the Story Has Never Been Told”.

