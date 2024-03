Así es la vida y carrera de Timothée Chalamet: películas, series, familia y más

2014: “Interstellar”, “Worst Friends”, “Men, Women & Children” 2015: “The Adderall Diaries”, “Love the Coopers”, “One and Two” 2016: “Miss Stevens” 2017: “Call Me By Your Name”, “Lady Bird”, “Hostiles”, “Hot Summer Nights” 2018: “Beautiful Boy” 2019: “A Rainy Day in New York”, “The King”, “Little Women”, 2021: “Dune”, “The French Dispatch”, “Don’t Look Up”, “A Man Named Scott” 2022: “Bones and All” 2023: “Wonka” 2024: “Dune: Parte Dos”

Chalamet comenzó a ascender en el cine a partir de su papel protagonista en “Call Me By Your Name” (2017), en la que, con 21 años, fue nominado a mejor actor principal en los premios Oscar de 2018. Este filme, además, ganó el Oscar a mejor guion adaptado en esa edición.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.