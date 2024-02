OPINIÓN | Ni Rusia ni Occidente saben cómo terminará la guerra en Ucrania

Un reciente reporte del Ministerio de Defensa de Estonia se comprometió a “derrotar la teoría imperialista de la victoria de Rusia”, pero no definió exactamente lo que eso implicaba. Los aliados del expresidente estadounidense Donald Trump que se oponen al paquete de ayuda que se ha estancado en el Congreso estadounidense pueden estar equivocados al pensar que US$ 60.000 millones no “cambiarán la realidad en el campo de batalla”: más armas pueden ayudar y ayudarán a Ucrania a mantener su defensa y tal vez recuperar más territorio.

