El proyecto de ley sobre un “niño no nacido” de Florida se estanca en medio de preocupaciones sobre las políticas de aborto y fertilización in vitro

“Si buscas tener una familia, de repente te dicen que podrías enfrentar un proceso judicial”, dijo Becerra a John Berman de CNN el martes por la mañana sobre las familias en Alabama. “Ciertamente, usted enfrenta confusión sobre si puede o no continuar con su fertilización in vitro. ¿Y cuáles son las consecuencias para ti si no tienen éxito, si tienes embriones que no utilizas? Es simplemente una situación que no habría existido si Roe vs. Wade siguiera siendo la ley del país”.

