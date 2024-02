Biden ensaya un nuevo ataque contra Trump: la edad del expresidente

Los dos hombres no se han atacado frecuentemente por su edad y Trump ha dicho anteriormente que no cree que Biden sea demasiado mayor para postularse para la reelección. En lugar de atacar a Biden directamente por su edad, Trump intenta pintar a Biden como “incompetente” y “con problemas cognitivos”, lo que, según él, no se trata únicamente de la edad del presidente.

