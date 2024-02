AMLO descarta posible reunión con Milei en México: “Eso sí que no”

“Yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda. Ya ven que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial. Yo sostengo y además lo creo, que la mejor política exterior es la interior”, agregó López Obrador.

