Zelensky dice que Trump no entiende a Putin porque nunca ha luchado contra Rusia

“La gente estará preparada, pero no habrá municiones y las brigadas no estarán listas… no solo para nuestra contraofensiva, sino que no estarán listas para defenderse, para mantenerse fuertes. Será muy difícil”, afirmó.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.