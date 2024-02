Un exnarcotraficante colombiano testifica que entregó US$ 2,4 millones a la campaña de Juan Orlando Hernández

En otro punto del interrogatorio, el abogado hizo hincapié en un fragmento de las “narcolibretas” en el que aparecen las iniciales JOH. En una parte figura “JOH i su gente”, con i latina, y el traductor puso “JOH and his people”. Colon explicó que el posesivo “su” en español no tiene género, que podría ser interpretado “his people” o “her people” y el traductor reconoció que asumió que se trataba del posesivo masculino “his”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.