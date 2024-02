No soy un adicto al juego, pero he estado en Las Vegas 44 veces. Este es el porqué

A veces también me pregunto si me estoy haciendo demasiado mayor para Las Vegas. Soy un hombre de mediana edad. No puedo quedarme despierto hasta tarde y recuperarme como solía hacerlo. Además, desde la pandemia, los grandes complejos turísticos se han vuelto increíblemente caros. Cuando una ronda de bebidas cuesta US% 150, es hora de repensar las cosas.

Ahora yo era mayor y un poco más sabio, y Las Vegas ya no tenía el mismo atractivo. Sabía que la ciudad no me haría rico de la noche a la mañana: no juego en las tragamonedas y mis apuestas de blackjack son bastante modestas. Pero aun así seguí viniendo. Hay algo energizante en la atmósfera de carnaval de Las Vegas, su ridícula arquitectura, su incomparable observación de la gente, su negativa a tomarse a sí mismo demasiado en serio.

Independientemente de lo que pienses de Las Vegas, la ciudad no te juzgará. Vístete como una reina del Carnaval. Pide un Tiki Negroni vikingo .Pide otro. Pulsa 17. Sigue con tu mal yo. Mientras gastes dinero y no lastimes a nadie, a Vegas no le importa.

A lo largo de las décadas he estado en Las Vegas un número vergonzoso de veces: 44, según mis cálculos. Si eso parece alarmante, lo entiendo. A mí también me alarma un poco. Lo creas o no, no tengo ningún problema con el juego; simplemente sigo encontrando motivos para visitarlo. He estado allí desempeñando muchos papeles: como aficionado al baloncesto, como periodista en activo, como padrino de boda, como soltero a punto de casarse y como un turista más que lleva una camiseta fea y lleva consigo un vaso de plástico lleno de licor barato. Tengo las historias que lo demuestran.

No fue un debut auspicioso en Las Vegas. Pero había algo en la ciudad que me fascinaba, un canto de sirena que me hacía retroceder una y otra vez.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.