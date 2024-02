Preguntas sobre inmigración y crimen en Estados Unidos, respondidas por criminólogos

Sí, no hay una manera fácil de profundizar en esto y realmente averiguar, ¿es un problema de inmigrantes?, ¿no es un problema de inmigrantes? Pero yo casi lo equipararía a… como, el metro de Nueva York. Cada vez que hay un incidente de gran repercusión en el metro de Nueva York, salen a la luz todas estas historias y todo el mundo tiene miedo del metro. E hice las cuentas y fueron como ocho delitos graves violentos con como medio millón de personas viajando en el metro. A la gente le gusta centrarse en estos incidentes de alto perfil mediático. No estoy diciendo que los incidentes de alto perfil no sucedieron. Solo digo que no son la norma, son la excepción.

Cuando una periodista del New York Daily News me preguntó recientemente sobre este tema, le di lo que me pareció una buena fórmula: ¿Por qué no coges las comisarías de policía que tienen albergues y te fijas en esa muestra? ¿Ha aumentado la delincuencia? ¿Ha bajado?

Kubrin: Las consecuencias de esos estereotipos y de equivocarnos es que estamos impulsando y apoyando políticas que parten del supuesto de que los inmigrantes traen delincuencia. Y esas políticas no solo no funcionan, sino que tienen consecuencias colaterales que afectan no solo a los propios inmigrantes, sino a la sociedad estadounidense en general… Así que hablar de esto no es solo un ejercicio académico de opinión pública. Las consecuencias, lo que está en juego, son muy importantes.

Al mismo tiempo, me parece interesante que con todos estos miles de individuos, los titulares hasta ahora hayan sido dos o tres (incidentes). La cuestión no es por qué estos inmigrantes cometen estos delitos contra los agentes de policía. Es ¿cómo es posible que miles y miles y miles de inmigrantes en estas condiciones vengan y no cometan delitos? Ese es el titular para mí.

Sí creo que con algunas de las llegadas recientes tenemos ciertas situaciones en las que los inmigrantes vienen con muy poco en la mano, habiendo escapado de acontecimientos extremadamente traumáticos, llegando como refugiados en muchos casos a lugares que no son particularmente acogedores, y no tienen los recursos para ayudarles. Seamos realistas. No son las condiciones ideales.

Hay tanta gente que responderá a esas encuestas de opinión pública y reconocerá que los inmigrantes han contribuido enormemente de forma beneficiosa a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que perpetúan esa asociación (entre inmigración y delincuencia)? ¿Y por qué tiene tanto poder? ¿Por qué tiene tanta influencia en la forma en que pensamos sobre los inmigrantes en general o sobre los inmigrantes indocumentados en particular? No estoy seguro de las respuestas, pero es una de las cosas que más me intrigan.

Kubrin: Cuando me enteré del incidente de Nueva York, lo primero que hice al oírlo en las noticias es decir: “Oh, Dios, ya empezamos”. Porque estos casos anecdóticos, sin minimizar nunca la gravedad, pero los raros sucesos en los que individuos nacidos en el extranjero, y mucho menos indocumentados, cometen delitos, y salen en las noticias, me preocupan por el efecto cascada de estos incidentes que eclipsan lo que sabemos en el contexto más amplio sobre inmigración y delincuencia. Porque se trata de temas candentes. Tocan la fibra sensible.

Charis Kubrin y Graham Ousey escribieron literalmente el libro básico sobre inmigración y delincuencia. Llevan décadas investigando estos temas y analizaron numerosos estudios para su libro de 2023, “Immigration and Crime: Taking Stock”. Kubrin es profesor de Criminología, Derecho y Sociedad en la Universidad de California en Irvine, y Ousey es profesor de Sociología y Criminología en el College of William and Mary de Virginia.

