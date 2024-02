Estados Unidos dice que se logró un “entendimiento” en las conversaciones sobre rehenes en Gaza, pero las negociaciones continúan

“Los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se reunieron en París y llegaron a un acuerdo entre los cuatro sobre cuáles serían los contornos básicos de un acuerdo de rehenes para un cese del fuego temporal. No voy a entrar en detalles porque todavía se está negociando en términos de definir los detalles”, dijo Sullivan a Dana Bash de CNN en el programa “State of the Union”.

