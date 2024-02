Hijo del presidente de México denuncia filtración de número telefónico tras controversia entre AMLO y periodista de The New York Times

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024

López Beltrán no dio más detalles sobre cómo o dónde se llevó a cabo la presunta filtración, pero dijo que estaba relacionada con la controversia surgida esta semana luego de que su padre, el presidente, revelara en su conferencia matutina datos personales de una periodista de The New York Times que buscaba sus comentarios a un artículo que estaban por publicar.

