‘Escándalos y secretos’: A bordo del barco residencial privado más exclusivo del mundo

En una declaración proporcionada a CNN Travel, un representante de The World dijo que Antonucci nos había “asegurado por escrito que sus obras no tienen relación con The World o sus residentes, y que sus publicaciones son obras de arte ficticias sobre un barco ficticio”.

CNN contactó a varios otros residentes para conocer sus relatos sobre la vida a bordo, pero no respondieron o se negaron a hacer comentarios. Los propietarios del World también optaron por no responder al relato de Antonucci sobre la vida a bordo. CNN no ha podido corroborar sus afirmaciones.

“Oh, esa es una pregunta muy fácil”, dice Antonucci. “Muchas de las personas a bordo del barco también tenían yates. He sido navegante toda mi vida. La razón por la que irías a The World es para no tener que lidiar con contratar personal, averiguar dónde comprar combustible o emitir cheques por cada detalle. Simplemente escribes un gran cheque cada año. Y todo está solucionado”.

“Por supuesto, no sabía que estaba pasando, simplemente pensé que era una coincidencia que toda esta gente se acercara y me dijera cosas agradables. Pero conocí a algunas personas y me sentí bien”.

“Cuando comencé, pensé que era ridículamente caro. No podía creer que los apartamentos costaran tanto. No podía creer que los costos de mantenimiento fueran tan altos y no podía imaginar por qué alguien haría esto”, dice Antonucci. “Pero el segundo día me pregunté: ‘¿Cuántos apartamentos tienen disponibles y cuándo puedo registrarme?’”

Antonucci es un abogado jubilado que estuvo seis años como residente de The World. En 2019, vendió. ¿Su razonamiento? “Una vez que has dado la vuelta al mundo varias veces, lo has visto. Había visto lo que quería ver y estaba listo para hacer algo nuevo”.

“No estoy diciendo que todo lo que pasó en ‘The White Lotus’ haya sucedido en The World, pero creo que, en gran medida, la comparación no es inexacta”, le dice el ex residente Peter Antonucci a CNN Travel.

