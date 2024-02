¿Llegó el momento de revolucionar el inodoro? Por estas razones podría ser necesario

El método de compostaje en seco resultará familiar a quienes viven fuera de la red hídrica. En Estados Unidos, los inodoros de compostaje seco se construyen desde hace tiempo como alternativa a los inodoros de cisterna en casas rurales que no están conectadas a un sistema de alcantarillado, o por personas que no pueden permitirse instalar una fosa séptica neutralizadora, que puede costar miles de dólares. Kelsey McWilliams, ingeniera medioambiental que construye sistemas de saneamiento circulares por todo el país con su empresa Point of Shift, afirma que la necesidad de soluciones sostenibles no hará sino crecer en zonas afectadas por la sequía o las inundaciones.

