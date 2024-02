ANÁLISIS | Putin se cierne sobre las elecciones estadounidenses por tercera vez consecutiva

Otra elección estadounidense más parece estar siendo presa de la interferencia rusa, después de que los fiscales acusaran al informante del FBI desde hace mucho tiempo Alexander Smirnov de “vender activamente nuevas mentiras que podrían tener un impacto en las elecciones estadounidenses”. En 2016, las agencias de inteligencia estadounidenses evaluaron que Moscú se entrometió en las elecciones para ayudar a Trump. Smirnov, que la semana pasada fue acusado de inventar pruebas falsas sobre la corrupción de la familia Biden en Ucrania, dijo a los investigadores después de su arresto que el material provenía de la inteligencia rusa, dijo el martes una presentación judicial de los fiscales. El hecho sugiere otro intento de Rusia de perjudicar a uno de los adversarios electorales de Trump. Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron las pruebas de Smirnov como la pieza central de su intento de juicio político contra Biden. Ahora que han sido desacreditadas, insisten en que no tenían importancia. Pero Putin no puede perder. El Partido Republicano está tratando de desacreditar aún más al FBI, la agencia responsable de la caza de espías rusos. Incluso si la credibilidad de los planes republicanos de juicio político se ha hecho añicos, Rusia ya puede haberse beneficiado fomentando más discordia y divisiones en Washington. “Creo que es otro brillante éxito de la inteligencia rusa en su intromisión en nuestras elecciones”, dijo el martes en CNN Douglas London, ex jefe de contrainteligencia de la CIA para el sur y suroeste de Asia. Incluso la muerte del héroe de la oposición rusa Alexey Navalny en una colonia penal la semana pasada abrió nuevas y amargas brechas en la política estadounidense. Ha vuelto a centrar la atención en la extraña negativa de Trump a criticar nunca a Putin. Y la comparación de Trump de la persecución de Navalny con su propia situación legal no es solo grotesca: está haciendo el tipo de daño a la reputación y la integridad de las instituciones políticas y judiciales estadounidenses que Putin aprecia. El resultado es que Rusia volverá a estar en el epicentro de una campaña electoral estadounidense que sin duda profundizará el distanciamiento político nacional, mientras Biden arremete contra Trump por su relación con Putin. “Es vergonzoso. Es débil. Es peligroso. Es antiestadounidense”, dijo Biden la semana pasada. Pase lo que pase, Rusia será fundamental en el legado de Biden. La invasión de Ucrania en febrero de 2022 llevó al presidente estadounidense a reforzar la OTAN y a enviar miles de millones de dólares en armas y municiones para ayudar al presidente Volodymyr Zelensky a evitar la eliminación de su país del mapa. Biden también está guiando a dos nuevos miembros, Suecia y Finlandia, hacia la alianza, debilitando aún más la posición estratégica de Rusia. En la transformación reciente más insondable, el Partido Republicano, que ensalzó al presidente Ronald Reagan, que suplicó al ex líder soviético Mijaíl Gorbachov que “derribara este muro” en Berlín, está permitiendo ahora el expansionismo ruso. La negativa de los republicanos de la Cámara de Representantes a aprobar un nuevo paquete de ayuda de US$ 60.000 millones para Ucrania permite a las fuerzas de Moscú ganar terreno en el campo de batalla. Y Trump, el favorito para la candidatura presidencial republicana, está prometiendo poner fin rápidamente a la guerra si es elegido para otro mandato, lo que probablemente significaría recompensar la invasión ilegal de Putin y el arrebato de territorio que se ha convertido en el mayor conflicto terrestre en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La advertencia de Trump de que invitaría a Rusia a invadir a los aliados de la OTAN que no alcanzaran los objetivos de gasto en defensa, mientras tanto, sacudió a la alianza occidental y puso en duda su mantra fundamental de defensa mutua. Si Trump gana un segundo mandato y se retira de la OTAN, le daría a Putin la mayor victoria estratégica de Rusia desde la Guerra Fría. La capacidad de Rusia para crear miedo y recriminaciones en Washington quedó de nuevo al descubierto la semana pasada, cuando el presidente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Mike Turner, desató la alarma al revelar un supuesto plan de Moscú para desarrollar un arma nuclear espacial que podría inutilizar un gran número de satélites comerciales y gubernamentales. El miércoles se supo que otro ciudadano estadounidense está encarcelado en Rusia. Moscú suele utilizar a los cautivos como moneda de cambio para los criminales y agentes de inteligencia rusos retenidos en el extranjero. Ksenia Karelina, con doble nacionalidad ruso-estadounidense, fue detenida acusada de traición por donar supuestamente apenas US$ 51 a una organización benéfica ucraniana, según informó a CNN su empleador en California. Otros estadounidenses encarcelados en Rusia son Paul Whelan, un ex infante de Marina estadounidense que lleva más de cinco años detenido y niega los cargos de espionaje, y el reportero de The Wall Street Journal Evan Gershkovich, detenido el año pasado por cargos de espionaje que él y su empleador refutan vehementemente. Sus calvarios representan una forma cómoda para Putin de aumentar la presión política sobre Biden a voluntad. Desde el punto de vista geopolítico, Rusia encuentra cada vez más intereses y sinergias militares en común con otros adversarios de Estados Unidos como China, Corea del Norte e Irán. La cooperación dista mucho de ser la alianza formal que Washington teme desde hace tiempo. Pero este frente unido de autocracias está dedicado a desafiar el poder global de Estados Unidos. Recientemente, Putin formalizó sus cálidos lazos con el tirano norcoreano Kim Jong Un regalándole una nueva limusina.

