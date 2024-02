Lali vs. Milei: así fue la polémica en Argentina por los ataques del presidente contra la cantante

View this post on Instagram A post shared by LALI (@lali)

No creo (que) el camino sea la falta de respeto y la descalificación sin sentido; su afirmación de que tiene 32 años y lleva 20 trabajando, y que gracias a eso sacó a su familia adelante y dio trabajo a mucha gente; también, que “no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre (…)

“Ella empezó”, dijo el líder de La Libertad Avanza cuando una periodista le preguntó si no había cruzado un límite al apodarla “Lali Depósito”. “¿No se puede contestar? Ella me puede agredir ¿y yo me tengo que callar?”, repreguntó Milei.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.