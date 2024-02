Biden evalúa una nueva acción ejecutiva para restringir el asilo en la frontera con México, según fuentes

“El presidente Biden tiene amplios poderes bajo el estatuto de inmigración, pero no son ilimitados. La sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite al presidente suspender la entrada de no ciudadanos que sean ‘perjudiciales para los intereses de Estados Unidos’, pero eso no significa que pueda cerrar la frontera a todo el mundo”, declaró previamente a CNN Stephen Yale-Loehr, experto en leyes de inmigración.

