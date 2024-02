Acusan de asesinato al sospechoso del crimen de Audrii Cunningham, luego de que hallaran el cuerpo en un río atado a una roca

“Yo estuve allí y me interrogaron. No estoy corriendo ni escondiéndome”, escribió McDougal antes de volver a comentar y decir: “He hecho todo lo que he podido para ayudar a encontrarla. No he hecho nada malo”.

“Para mí, lo único que me dice es que está intentando dar la apariencia de que no tiene nada que ver o de que no es culpable de su desaparición y que (es) parte de las partes interesadas que estaban intentando localizarla”, dijo Lyons este martes.

