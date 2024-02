¿Qué pasó con Audrii Cunningham, la niña que desapareció en Texas tras salir de su casa hacia la escuela? Lo que sabemos

Don Steven McDougal fue arrestado el viernes en un caso no relacionado y no ha sido acusado en relación con la desaparición de Cunningham. El sheriff dice que la participación de McDougal en la búsqueda no le ha dado motivos para eximirlo de la investigación de Cunningham.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.