Creí que me habían roto el corazón en París. Pero mi vida cambió por completo

Y caí en la cuenta de que quizá no me habían roto el corazón aquí. Lo que París me había dado, todos esos años atrás, fue el mayor momento de claridad que cambió el curso de mi vida.

Era una historia demasiado lamentable para repetirla. Las fotos de la Torre Eiffel ya no me recordaban el regalo de mi madre, sino que me provocaban pánico.

No me atrevía a contarle a nadie que, a diferencia de otras personas que se habían enamorado o a las que habían pedido matrimonio en París, a mí me habían roto el corazón allí.

Me quedé mirando por una ventana, intentando distinguir lo que decía un menú en una pizarra. Cuando me di la vuelta, el tráfico se había detenido y la gente cruzaba la calle al unísono. Mirara donde mirara, era como si me hubiera subido a un escenario en plena actuación.

