ANÁLISIS | Las divisiones en Estados Unidos sobre la Rusia de Putin presentan graves implicaciones globales

“Estaba hablando con una madre en la feria estatal y ella me dijo: ‘Senador, no quiero que mi joven de 18 años pelee en Europa'”, relató Ricketts. “Dije: ‘Por eso le estamos dando armas a Ucrania. Para que eso no suceda porque si Ucrania pierde y Putin invade a uno de nuestros aliados de la OTAN, entonces tu hijo de 18 años estará luchando en Europa'”.

El senador de Ohio JD Vance, un gran admirador de Trump, argumentó que la actual propuesta de ayuda estadounidense de US$ 60.000 millones para Ucrania “no va a cambiar fundamentalmente la realidad en el campo de batalla”. Dijo que Estados Unidos no tiene la capacidad de fabricación para producir suficiente munición para Ucrania ni para sus propias necesidades. Pidió una paz negociada con Rusia para poner fin a la guerra y se quejó de que no había un final claro para la política estadounidense. Y aunque no está a favor de retirarse de la OTAN, dijo que Europa debe hacer más en su propia defensa mientras Estados Unidos mira a China.

Trump tampoco ha repudiado su reciente comentario de que invitaría a Rusia a invadir las naciones de la OTAN que no alcanzaron objetivos no vinculantes en materia de gasto en defensa. Incluso pregonó este lunes el respaldo del húngaro Viktor Orban, el aliado más cercano de Putin en la Unión Europea y un hombre fuerte antidemocrático. La extraña deferencia de Trump hacia Putin no es nueva: sus genuflexiones fueron un tema frecuente durante su presidencia. Pero es aún más sorprendente ahora, dada la condición del líder ruso de criminal de guerra acusado de lanzar una invasión no provocada a un vecino democrático. Después de apuntalar a Ucrania durante dos años con miles de millones de dólares en ayuda y municiones, una decisión de Estados Unidos de retirarse y dejarlo en manos de Putin representaría un sorprendente cambio de rumbo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.