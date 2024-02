Navalny es el último de una larga lista de críticos de Putin que murieron prematuramente

El grupo de reflexión Institute for the Study of War, con sede en Washington, calificó la muerte de Lopyrev de “sospechosa” y afirmó que su “fuente privilegiada” afirmaba que Lopyrev era “el guardián de los secretos” relacionados con la construcción de la residencia de Putin en Gelendzhik, a menudo denominada “Palacio de Putin”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.