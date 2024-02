ANÁLISIS | La muerte de un destacado crítico es un recordatorio de la paranoia de Putin

La muerte de Navalny es un recordatorio de la paranoia de Putin. No parece ser capaz de tolerar el riesgo de tener vivo a su oponente más franco: es justo argumentar que las cárceles de Rusia fácilmente podrían haberlo mantenido seguro y saludable indefinidamente, si esa fuera su tarea encomendada. Y aunque no tenemos total claridad sobre su participación, pero no se trata de un Kremlin que no teme al futuro.

