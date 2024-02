Amy Schumer comparte una actualización sobre su salud: “Me siento fuerte y hermosa”

“Como cualquier otra mujer/persona, algunos días me siento segura de mí misma y muy bien y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza. Pero me siento fuerte y hermosa y muy orgullosa de este programa de televisión que he creado. Escrito. Protagonizado y dirigido”, concluyó Schumer en su mensaje. “Quizás, solo quizás, podamos centrarnos en eso un poco”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.