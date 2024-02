Ozempic, Mounjaro y cientos de medicamentos más se volverán aún más caros en 2024

Foss, de 72 años, estaba tomando Entresto para la insuficiencia cardíaca, que cuesta US$ 185 al mes; y Farxiga para prevenir la insuficiencia renal, con un precio mensual de US$ 145 en su plan de medicamentos recetados de Medicare. Optó por suspender el Entresto porque sentía que no la ayudaba y no quería tomar una dosis más alta, lo que habría costado aún más.

Muchos fabricantes de medicamentos también ofrecen tarjetas de ahorro y programas de asistencia al paciente que pueden reducir los costos de bolsillo de ciertas personas. Por ejemplo, los pacientes con seguros comerciales que cubren Wegovy y Ozempic pueden pagar tan solo US$ 0 y US$ 25, respectivamente, con las tarjetas de ahorro de Novo Nordisk. Aquellos cuyo seguro comercial no cubre medicamentos contra la obesidad pueden obtener un descuento de US$ 500 sobre el precio total de Wegovy.

Para la mayoría de los estadounidenses, el precio que pagan por los medicamentos depende de sus pólizas de seguro médico, no de los precios de lista de los fabricantes de medicamentos. Sin embargo, es posible que tengan que pagar el precio de lista si no tienen seguro o aún no han alcanzado su deducible anual.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.