La Guardia Nacional debía proteger a migrantes en Nueva York, pero algunos agentes los explotaron sexualmente, según demanda

“Viven con el mismo miedo del que intentaban escapar”, dijo a The New York Times el abogado de los demandantes, Nate McMurray, de Advocates for Justice Chartered Attorneys, quien también es candidato al Congreso en el oeste de Nueva York.

Colón le dijo a The New York Times que abandonó la misión de apoyo a solicitantes de asilo de la Guardia Nacional después de que un supervisor de DocGo lo denunció a sus jefes militares. El periódico no dijo qué comportamiento fue el reportado. Colón dijo que no tenía “nada que ocultar”, pero luego dejó de responder a las preguntas de The New York Times, asegura el medio.

