“Como un pequeño gatito a punto de saltar”: viaje al interior del culto a lo bonito

Por su parte, la obra de técnica mixta “¡Step on no petS Step on no pets!” (2021) de la artista escocesa Rachel Maclean representa unicornios distorsionados bailando entre llamas en un inquietante pero inocente mundo de cuento de hadas. Según Maclean, esta dualidad es parte de la singularidad de la exposición: “Ofrece la oportunidad de explorar la complejidad y la ambigüedad que encierra lo aparentemente sencillo y encantador”.

Nacida en tiempos turbulentos después de la primera crisis petrolera de Japón en la década de 1970, Hello Kitty fue creada como un personaje para ayudar a vender nuevos productos. Y sí lo hizo, apareciendo en todo tipo de productos, desde zapatillas y toallas de papel hasta palillos, aviones y máquinas para hacer paninis. En 2015, los analistas estimaron que Hello Kitty representaba aproximadamente el 75% de las ganancias operativas anuales de US$ 142 millones de la empresa matriz Sanrio, y que generaba la mayor parte de los US$ 600 millones anuales en ingresos de la empresa.

Joshua Dale, autor de “Irresistible: How Cuteness Wired our Brains and Conquered the World” (“Irresistible: cómo lo bonito programó nuestros cerebros y conquistó el mundo”), cree que hay una razón psicológica innata por la que nos atraen estas cualidades. Ver algo lindo “prepara el cerebro para ciertos tipos de comportamientos asociados con el cuidado de alguien”, le dijo a CNN.

