Las tasas de sífilis materna en Estados Unidos se triplicaron en los últimos años, según informe de los CDC, lo que aumenta el riesgo de infección para los bebés

El aumento de la sífilis congénita es un “resultado directo de las madres no examinadas y no tratadas”, dijo la Dra. Irene Stafford, médica de medicina materno-fetal de UTHealth Houston, que no participó en la nueva investigación. La sífilis “es especialmente patógena, especialmente infecciosa para el feto, y las tasas se están disparando”.

