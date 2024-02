Cómo combatir la demencia, según los neurólogos

¿Cuántos años de educación tuve desde jardín de infantes en adelante? La educación y el aprendizaje pueden desarrollar una “reserva cognitiva”, que se cree que compensa el daño al cerebro. ¿He tenido alguna pérdida de audición? Al igual que la visión, la mala audición puede afectar la salud del cerebro. (No me sorprendería: esos conciertos a los que asistí en la universidad eran MUY RUIDOSOS). ¿Cuáles eran mis patrones de ejercicio físico y dieta? (Desafortunadamente, no tan estelar como me gustaría).

Y así fue. ¿Podría recordar las caras y los nombres de varias personas que vi en una computadora después de que me presentaran a otras 10? (Oh, Dios, soy terrible recordando los nombres de las personas). ¿Podría recordar y dibujar una figura geométrica compleja y luego otra aún más compleja? (Por favor, no, mis habilidades espaciales son las peores). Me estremecí cuando terminó cada prueba, convencida de que mi puntuación cognitiva demostraría rápidamente que mi cerebro se dirigía al montón de basura.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.