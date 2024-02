Historia de la Guía Michelin: ¿cómo llegó una empresa de neumáticos a convertirse en una guía de restaurantes de élite?

Le dijo a CNN que la pérdida de las estrellas no afectó las ventas y no fue la única razón por la que decidió cerrar el restaurante. Sin embargo, un informe del Irish Times de 2016 dijo que hubo una fuerte caída en las ganancias del restaurante cuando perdió sus estrellas, citando registros que el medio de comunicación recibió de la empresa que operaba el restaurante, Conted Ltd.

Salvo factores atenuantes desconocidos, los 13 premios Grammy de Taylor Swift serán suyos para siempre. No importa si su próximo álbum no recibe ningún premio. No ocurre lo mismo con los restaurantes galardonados con estrellas Michelin.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.