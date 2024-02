Jubilaciones y pensiones de privilegio: Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá los que más cobran

Según el listado volcado en la respuesta de la Anses, también perciben una asignación vitalicia, popularmente descrita como “de privilegio”, la viuda del expresidente Carlos Menem, Zulema Yoma (4,7 millones de pesos o US$ 4.104); la exvicepresidenta durante el mandato de Macri, Gabriela Michetti (4,2 millones de pesos o US$ 3.668); el exvicepresidente y actual diputado Julio Cobos (4,1 millones de pesos o US$ 3.580); la viuda del expresidente Fernando De La Rúa, Inés Pertine (4 millones de pesos o US$ 3.493); la viuda del expresidente Roberto Levingston, Bety Nelly Andrés (3,7 millones de pesos o US$ 3.231); el exvicepresidente Amado Boudou, condenado con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos (3,5 millones de pesos o US$ 3.056); la expresidenta María Estela Martínez de Perón (2,9 millones de pesos o US$ 2.532) y la hija del expresidente José María Guido, Amalia Carmen Guido (2,9 millones de pesos o US$ 2.533).

Los bienes, depósitos y dinero que recibió Fernández de Kirchner a finales de 2023 ascienden a 249.421.220,32 pesos (US$ 217.835), según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción; en el caso de Macri esa cifra era de 273.282.463,40 pesos (US$ 238.674) cuando dejó la presidencia en 2019; y en el caso de Rodríguez Saá 52.185.303,87 (US$ 45.576) en 2022, cuando era senador.

(CNN Español) — La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, percibió en diciembre más de 12 millones de pesos en bruto por su jubilación y pensión de privilegio (unos US$ 10.480 en el mercado paralelo); el expresidente Mauricio Macri 5,7 millones de pesos (unos US$ 4.978 en el mercado paralelo); y el presidente que duró una semana en el cargo en medio de la crisis del 2001, Adolfo Rodríguez Saá, 5,5 millones de pesos (US$ 4.803 en el mercado paralelo), de acuerdo con datos brindados a CNN por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a través de un pedido de acceso a la información pública.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.