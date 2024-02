Los millennials están acumulando más deudas que nunca

“Aunque hemos alcanzado un pico de inflación, parece que la inflación no ha desaparecido”, dijo. “Las tasas de interés siguen siendo altas, la morosidad está aumentando y muchas personas no han comenzado a pagar completamente sus préstamos estudiantiles, porque aún no necesariamente han tenido que hacerlo”.

Los saldos de deuda aumentaron en todos los ámbitos, y los saldos de tarjetas de crédito aumentaron US$ 50.000 millones hasta alcanzar un nuevo máximo nominal de US$ 1,13 billones (cuando se ajustan a la inflación, los saldos aún no han superado los niveles observados en 2008).

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.