ANÁLISIS | Tucker Carlson está en Rusia para entrevistar a Putin. Ya está cumpliendo la voluntad del Kremlin

“Es muy sorprendente ver a Carlson justificar su entrevista con Putin y su viaje a Rusia como el trabajo de un periodista, en un momento en que los periodistas occidentales están literalmente en la cárcel por no haber hecho nada malo más que tratar de informar de forma independiente en la Rusia de Putin, por no hablar de los muchos periodistas rusos que se enfrentan a la cárcel o al exilio en el esfuerzo por continuar su trabajo”, dijo a CNN Susan Glasser, escritora de The New Yorker que anteriormente trabajó como co-jefa de la oficina de The Washington Post en Moscú.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.