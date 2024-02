Declaran culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbley, madre del atacante de Michigan

Sin embargo, el decano de la escuela testificó que no vio los dibujos como amenazantes, aunque también dijo que no sabía y no se le dijo que Ethan tenía acceso a un arma de fuego y que había estado teniendo problemas de salud mental. Jennifer Crumbley testificó que la reunión escolar fue “despreocupada” y “breve”.

Pero en su testimonio, Crumbley declaró que guardar el arma de forma segura era responsabilidad de su marido. “No me sentía cómoda haciéndome cargo de eso”, dijo. “Era más cosa suya, así que dejé que él se encargara de eso. No me sentía cómoda poniéndole el candado”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.