Encuesta CNN: la mayoría de estadounidenses quiere un veredicto sobre Trump en caso de subversión electoral antes de votar en 2024

Las opiniones sobre los esfuerzos de Trump para seguir siendo presidente tras las elecciones de 2020 se mantienen prácticamente sin cambios desde donde estaban hace un año y medio, en medio de las audiencias públicas sobre el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio estadounidense. El 45% dice que actuó ilegalmente; el 32% de forma poco ética y el 23% que no hizo nada malo en absoluto. Una mayoría del 80% de los demócratas dice que actuó ilegalmente. Cerca de la mitad de los republicanos (49%) dice que Trump no hizo nada malo tras las últimas elecciones presidenciales, con un 40% diciendo que sus acciones no fueron éticas, y solo un 11% que fueron ilegales.

