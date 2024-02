Los casos mundiales de cáncer aumentarán un 77% para 2050, según estimaciones de un informe de la OMS

“A pesar de los avances que se han logrado en la detección temprana del cáncer y en el tratamiento y atención de los pacientes con cáncer, existen disparidades significativas en los resultados del tratamiento del cáncer no solo entre las regiones de altos y bajos ingresos del mundo, sino también dentro de los países. El lugar donde vive alguien no debe determinar si vive o no. Existen herramientas para permitir a los gobiernos priorizar la atención del cáncer y garantizar que todos tengan acceso a servicios asequibles y de calidad. Esto no es sólo una cuestión de recursos sino una cuestión de voluntad política”, dijo el Dr. Cary Adams, director de la Unión para el Control Internacional del Cáncer, en el comunicado de prensa de este viernes de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.

