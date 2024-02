ANÁLISIS | Cómo entender los ataques de represalia de EE.UU. contra milicias proiraníes en Iraq y Siria

Es probable que se critique a la administración de Biden por no utilizar el mismo enfoque contundente y directo de Trump en 2020. Sin embargo, la percepción de que el poder es el único medio de proyectar fuerza es peligrosa. Estados Unidos puede infligir mucho daño, donde quiera y cuando quiera. La decisión de Biden hasta ahora de no enviar a muchos otros estadounidenses a morir en un conflicto más amplio, en nombre de vengar la muerte de tres de sus compañeros, no es debilidad, sino el reconocimiento de que el poder se define por su uso mesurado. Sus críticos harían bien en recordar que el audaz asesinato de Soleimani por parte de Trump no impidió que llegáramos a este punto.

