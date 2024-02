Polémica en España: el cartel de Semana Santa en Sevilla incendia las redes

Al ser contactado por CNN, García señaló que no esperaba que su trabajo generara tanta polémica. “Cuando me encargaron el cartel, como cristiano, pensé en crear la imagen más bella y conmovedora que pudiera hacer, siempre desde el respeto más absoluto hacia las Hermandades de la Semana Santa sevillana y hacia los fieles que viven este rito religioso de esta forma tan especial como se vive en mi tierra. Pero nunca se me pasó por la cabeza la idea de provocar o generar polémica. Yo quise emocionar, no escandalizar”, afirmó, “y creo que lo he logrado, porque siento que la mayoría de los que han visto el cartel, se han sentido tocados por dentro. Pero soy consciente de que hay otra parte de la sociedad sevillana que no se ha sentido reflejada por el cartel. Lo siento de veras”, añadió.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.