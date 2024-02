Denver se acerca a un punto de quiebre por aumento de migrantes en medio de las bajas temperaturas

Johnston prevé que Denver tenga que hacer frente a una factura anual de 180 millones de dólares por servicios a inmigrantes, lo que provocaría importantes recortes en otros presupuestos de la ciudad, dijo. “No queremos quitar policías de la calle. No queremos retirar a los bomberos de la calle. No queremos dejar de recoger la basura o no tener abiertos nuestros parques y centros recreativos”. Pero se avecinan decisiones difíciles, dijo.

Yorgelis Fabiola, de Venezuela, dijo que le alegraba que el alcalde se interesara por su situación, pero que seguía necesitando respuestas. “Es realmente preocupante. Ahora mismo no tengo trabajo, tengo miedo de que cuando termine mi estancia aquí me echen a la calle con mi hijo, porque no tengo adónde ir”.

“Hablas con gente que te dice: ‘Caminé 5.000 kilómetros para llegar aquí y lo único que quiero es un empleo. ¿Puede ayudarme a encontrar un lugar donde trabajar? No necesito caridad. Solo quiero poder mantenerme. ¿Puedo trabajar?”, dice Johnston. “Y al mismo tiempo, tenemos empleadores por toda la ciudad que me llaman todos los días y me dicen: ‘Oye, sé que tienes inmigrantes que acaban de llegar. Tengo puestos vacantes. ¿Puedo contratarlos, por favor?'”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.