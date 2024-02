Arrestan a cinco personas tras agresión a agentes de la policía de Nueva York en Times Square que quedó grabada en video

En un evento no relacionado el miércoles, cuando se le preguntó si los inmigrantes involucrados en el incidente deberían ser deportados, Hochul dijo: “Creo que eso es absolutamente algo que debería analizarse. Quiero decir, si alguien comete un delito contra un agente de policía en el estado de Nueva York y … no han sido procesados, no están aquí legalmente. Definitivamente vale la pena comprobarlo”.

